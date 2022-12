L’Italia è un paese sempre più vecchio Dimezzati gli analfabeti | il 36% ha il diploma Tutti i dati ISTAT

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'ha diffuso irelativi al censimento svolto nel 2021. La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020. L'articolo .

Virgilio Notizie

... nell'ambito di un evento di Gala organizzato presso'Ambasciata ... alla presenza dell'Ambasciatore d'Vattani e di tutto il ... ha firmato nel, contratti per un valore complessivo di circa ...... il nostro, quando era ministro della Difesa'attuale ... Insono in tanti a pensarla così, in modo trasversale a ... Pnrr, Italia in ritardo su alcuni obiettivi: cosa rischia il nostro paese se buca i dossier Next Generation