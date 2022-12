L' Isola dei Famosi | anche quest' anno le coppie | i probabili concorrenti

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'deitornerà ad aprile dopo il termine dell'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà nuovamente Ilary Blasi, nonostante negli ultimi tempi sia stata sui giornali e siti di cronaca rosa per la separazione con Francesco Totti e per la sua nuova fiamma Bastian Muller. I casting per la prossima edizione sono iniziati da qualche settimana e, come svelatodal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, l'idea della scorsa edizione di presentare deiin coppia è piaciuta tanto da avere una riconfermanel 2023. Su tutti sono piaciuti Edoardo e Guendalina Tavassi, con l'uomo ora impegnato al GF Vip, e Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.deiprossimo di nuovo le ...