L’ira di Contrada per le parole del Pg sui pentiti | “Sono incensurato! Accuse non vere!”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Scontro in aula oggi fra Brunoe il Procuratore Generale, Carlo Marzella, davanti alla Corte d’appello di Palermo nel corso dell’udienza sul risarcimento per la ingiusta detenzione patita dall’ex-dirigente dei Servizi segreti, oggi 92enne, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. “Riteniamo che sia del tutto infondata la domanda di ingiusta riparazione presentata da Bruno”, ha detto il sostituto procuratore generale di Palermo, Carlo Marzella nel suo intervento davanti alla Corte d’appello di Palermo. Nel 2014 la Cedu, la Corte Europea per i diritti dell’uomo, aveva condannato l’Italia per l’arresto e la condanna dia dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. “La decisione della Cedu non influisce sulle fonti di prova che hanno portato i giudici ad emettere la ...