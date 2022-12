(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ecco tutte lein arrivo su, tratv, nel mese di: arrivano i finali di stagione de Le relazioni pericolose e di Quello che non ci siamo detti. Iniziate il nuovo anno col botto grazie a: sulla piattaforma streaming, a, arriva il finale di stagione de Le relazioni pericolose e quello della coproduzione francese Quello che non ci siamo detti, che debutta oggi 15 dicembre 2022. LE RELAZIONI PERICOLOSE Le relazioni pericolose è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai ...

Movieplayer

... il regista di Prossima fermata: l'Inferno , arriva ora The Price We Pay , horror della... che arriverà direttamente in VOD il 10e in alcune sale selezionate americane il 13, ...... con Liam Neeson e Monica Bellucci, disponibile ad un prezzo speciale dal 29 dicembre al 2, ... Nella sezione SVOD+, invece, sbarca il primo episodio della serie tv Pennyworth: The ... Lionsgate+, Gennaio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv Anna Kendrick è la protagonista del trailer di Alice, Darling, il nuovo film di Mary Nighy in uscita negli USA il 30 dicembre.