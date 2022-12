(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Parlamento europeo ha riconosciutola carestia artificiale notaHolodomor, provocata dal regime sovietico in Ucraina negli anni 1932-1933. I deputati hanno condannato fermamente questi atti che causarono la morte di milioni di ucraini. La plenaria invita a fare lo stesso tutti i Paesi (tra i quali l’Italia) e le organizzazioni che non ancora non hanno compiuto questo passo. Gli europarlamentari hanno anche deplorato che laa, novant’anni dopo, stia nuovamente commettendo atrocidiin Ucraina,«la distruzione mirata delle infrastrutture civili ucraine dell’energia durante l’inverno». Il testo, una risoluzione non legislativa, è passato con 507 voti favorevoli, dodici contrari e diciassette ...

Linkiesta.it

Facendo riferimento all'epoca sovietica, nel testo si accusa'attuale regime russo di violare la sovranità e'integrità territoriale dell'Ucraina, tentando di liquidarla in quanto Stato - nazione e ...In una risoluzione adottata oggieuropeo ha ... ne chiedono'immediata cessazione e sottolineano come le recenti ...pienamente le legittime preoccupazioni di Israele in ... L’Europarlamento riconosce l’Holodomor come genocidio (e lo accomuna ai nuovi crimini di guerra russi)