Legale Contrada | “Dalla Procura generale solo fumo negli occhi | una persecuzione”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Era ovvia la posizione dellache, d’altra parte, da quando c’era Roberto Scarpinato, ha sempre perseguitato il dottor. Adesso sarebbe stato incoerente non prendere una posizione diversa. Hanno tentato di buttareelencando una serie di condotte che non sono mai state accertate definitivamente se non da una sentenza che è stata annullataCorte europea per i diritti delll’uomo”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Stefano Giordano,di Bruno, al termine dell’udienza davanti alla Corte d’appello per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. “Noi abbiamo ribadito le nostre ragioni seguendo il principio di diritto sancitoCorte ...

Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Stefano Giordano,di Bruno, al termine dell'udienza davanti alla Corte d'appello per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. "Noi ......del tutto infondata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Bruno'. che oggi ha 92 anni e che è presente in aula, con il suoStefano Giordano. 'Avevamo ...Momenti di tensione in aula, nel corso dell'udienza per la domanda di riparazione di ingiusta detenzione per Bruno Contrada ...Quindici anni di processo, una coda di altri cinque per dichiarare l’ineseguibilita’ della sentenza e ora, a quasi trent’anni dall’arresto per collusioni con ...