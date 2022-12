(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGI - Lamette lesuldi Natale e, proprio come un film con Al Pacino, organizzava la riunione dei boss nella sala del barbiere. E' quanto emerso da una nuova operazione antia Palermo. Stamane l'operazione dei carabinieri: nove i fermi di indiziati di delitto contro una famiglia mafiosa attiva nei rioni Capo, Ballarò, Kalsa e Vucciria. L'accusa è di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata denominata "Centro". La sala del barbiere per i summit dei boss La struttura di verticefamiglia mafiosa di Palermo Centro, competente sui quartieri di Capo, Ballarò, Kalsa e Vucciria), inquadrata nel mandamento palermitano di Porta Nuova, era molto vitale e svolgeva, come accertato, numerose riunioni di ...

AGI - Agenzia Italia

...a mettere lesu un giocatore da oltre 33 punti di media in questa stagione, da sei anni in fila All - Star e da almeno tre sempre nelle discussioni per accaparrarsi il premio di MVP...Ledi Cosa nostra sul mercato di Ballarò Nello storico mercato di Ballarò , i verticicosca controllavano le attività lecite e illecite del territorio, come l'autorizzazione per l'apertura ... Le mani della mafia sul mercatino di Natale James Cameron presenta il suo “Avatar 2 - La via dell’acqua”, pellicola che, per cast, temi trattati ed effetti speciali, regala allo spettatore la stessa meraviglia del primo capitolo del 2009 ...Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Dda. Ai domiciliari tre fratelli imprenditori e un carabiniere "infedele". Sigilli a 11 imprese del settore edile per un valore di 10 milioni di eu ...