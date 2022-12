Le amichevoli più assurde giocate durante il Mondiale

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Mentre ilsfuma verso la sua conclusione, torniamo a ricordarci dei club. Che stanno facendo? Dove si sono nascosti? Tifavamo davvero per delle squadre composte da giocatori di paesi diversi? La verità è che i calciatori che non erano in Qatar – per dovere o per piacere – si sono fatti qualche giorno di vacanza e poi sono ripartiti con la routine tipica degli atleti. Le squadre si sono radunate a ranghi ridotti, o completi, qualcuna è andata in tour tipo rock band, qualcun’altra a svernare da qualche parte al caldo, altre ancora sono rimaste a casa, dove per casa si intende il centro di allenamento. Quello che hanno fatto tutte in maniera indistinta è stato (e sarà) disputare partiteper tenere le gambe in movimento, tenersi pronti per quando – ci siamo quasi – il pallone tornerà a rotolare anche fuori dal deserto. Ma come si ...