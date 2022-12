Lavoro | l’Inps | Nei primi 9 mesi dell’anno boom dei licenziamenti di natura economica | +73%

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Analizzando le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato con riferimento alla causa di cessazione si evidenzia un forte aumento neinovedel 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, deidie disciplinari (rispettivamentee +20%): occorre ricordare che fino al 30 giugno 2021 (per gran parte dell’industria) e fino al 31 ottobre 2021 (per il terziario e il resto dell’industria) ieconomici erano bloccati dalle normative introdotte nel 2020 a fronte dell’evento pandemico. E’ quanto emerge dai dati contenuti nell’Osservatorio sul precariato. Il più pertinente confronto con il 2019 per ieconomici rileva una contrazione: circa 81.000in meno ...