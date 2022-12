Agenzia ANSA

Una segnalazione dell'Interpol, che aveva individuato un numero di cellulare di interesse investigativo secondo cui ilsi stava nascondendo a Reggio Calabria, è stata poi sviluppata dalla ...Scampato all'arresto, morirà danel 1977 in una clinica romana dove si era ricoverato per ... viene sorpreso mentredi depositare 87 milioni di banconote usate per pagamento del ... Latitante tenta la fuga due volte, arrestato a Reggio Calabria - Cronaca REGGIO CALABRIA, 15 DIC - Era latitante a Reggio Calabria Federico Putortì, 35 anni ed è stato arrestato dalla Squadra mobile dopo un lungo inseguimento nel corso del quale gli agenti sono stati costr ...Era latitante a Reggio Calabria Federico Putortì, 35 anni ed è stato arrestato dalla Squadra mobile dopo un lungo inseguimento nel corso del quale gli agenti sono stati costretti ad esplodere in aria ...