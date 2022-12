Last Christmas | il film del whamageddon e la canzone di George Michael

...a merry little- Quando mi è venuto in mente di fare questo progetto, la prima canzone a cui ho pensato è stata questa, e sapevo che avrebbe avuto un posto speciale at least but not...La colonna sonora e la trama di, il film con Emilia Clarke ispirato alla canzone natalizia degli Wham. La potenza di un brano come, grande successo degli anni Ottanta degli Wham!, uno dei classici ...E milia Clarke è la protagonista di Last Christmas, film di Natale in onda stasera alle 21.45 circa su Canale 5. Una storia in cui disgrazie, buoni sentimenti e sorprese inaspettate si intrecciano nel ...Last Christmas, stasera in tv su Canale 5 il film con Emilia Clarke con la colonna sonora di Geroge Michael e dei Wham! Ascolta il disco ...