Lasorella Agcom | «Basta censure alla violenza sugli spalti | la Serie A fornirà le immagini da gennaio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ieri l’ha approvato le nuove linee guida per la vendita dei diritti tv dellaA per il triennio 2024-27. La cosa che salta subito agli occhi è l’obbligo, per la LegaA, di garantire l’esercizio del diritto di cronaca, dunque di trasmettere ledi ciò che avviene. Dagli striscioni razzisti agli scontri tra tifosi. Mai più casi come quello di Spezia-Napoli della fine dello scorso campionato, insomma. La Repubblica intervista il presidente dell’, Giacomo, al quale chiede le motivazioni di questa decisione. «Dobbiamo andare indietro al 29 ottobre 2022, a un Inter-Sampdoria. Quel giorno un leader della tifoseria interista viene ucciso, lontano dallo stadio, e i supporter nerazzurri abbandonano gli ...