ilGiornale.it

Al via la campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali del Lazio. All'hotel Ergife di Roma, sulla via, il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini , ha sollecitato gli alleati, e Fratelli d'Italia in particolare, a fare in fretta sulla scelta del candidato alla ...Era il 1962 quando Bruno Cortona, interpretato da Vittorio Gassman, in una torrida giornata di Ferragosto sfrecciava a bordo delle suaB24, insieme al mal capitato Roberto Mariani, lungo la via. A sessant'anni dall'uscita del film culto "Il Sorpasso" del regista Dino Risi e a cento anni dalla nascita dell'... Lancia Aurelia Spider, da sessant'anni icona da "Sorpasso" Era il 1962 quando Bruno Cortona, interpretato da Vittorio Gassman, in una torrida giornata di ferragosto sfrecciava a bordo delle sua Lancia Aurelia B24, insieme al malcapitato Roberto ...Nel 1962 usciva al cinema "Il Sorpasso", film con Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant, che ha consegnato la Lancia Aurelia Spider alla leggenda ...