ilmattino.it

All'esordio europeo al palasportFiera, la squadra di Sergio Scariolo batte l'Berlino che, con la decima partita persa di fila, resta in fondo alla classifica con Milano. VIRTUS -...... infatti, è arrivata una vittoria casalinga per 85 - 76 contro l'Berlino per la squadra italiana, che in questo modo tenta di rilanciarsi verso le posizioni più blasonatecompetizione. ... L'alba della Repubblica, intervista al costituzionalista Alfonso Celotto: «Fu un referendum vero» «Fu un referendum vero», dice Alfonso Celotto, costituzionalista, docente all'Università Roma Tre, autore di numerosi saggi sulla materia e qualche mese fa del romanzo ...I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...