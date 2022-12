La valorizzazione delle risorse umane e la costruzione della comunità professionale

GiglioNews

...di vita di cui la quasi totalità focalizzati su target di giovani e giovanissimi (alunni...ludici per bambini con disabilità) Cinque progetti approvati sul Bando "Tutela e" ...I punti saldi sono qualità,e soprattutto innovazione con una finalità precisa e cioè la sostituzionesigarette convenzionali nel più breve tempo possibile grazie a prodotti del ... La valorizzazione delle tradizioni e della cultura Isolana Gigliese Le donne hanno subito, rispetto agli uomini, l’impatto maggiore della pandemia da Covid-19, sia in termini di salute sia sul piano sociale. Oggi, nel quadro disegnato dal Pnrr, rappresentano ...La collaborazione abbraccerà diversi ambiti, dall’offerta di strumenti di business promotion, accompagnamento e formazione per migliorare le ...