La Ue affonda la Superlega | forse definitivamente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) - Non è una sentenza definitiva, ma quasi. L'Avvocatura generale della Ue, il progetto. Di fatto, potrebbe anche esistere, ma fuori dal sistema di Fifa e Uefa e con squadre che non sarebbero più ammesse alle competizioni ufficiali. Il parere espresso dall'Avvocato generale Athanasios Rantos è inequivocabile. Sebbene la European Super League Company, la società di diritto spagnolo della, "sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell'ecosistema della Uefa e della Fifa, tuttavia essa non può, contemporaneamente all'istituzione di una competizione siffatta, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la previa autorizzazione di tali federazioni". ...

L'Uefa: "Bene il parere dell'Ue, no a proposte separatiste". La Fifa: "Bruxelles conferma la nostra legittimità a decidere" ...