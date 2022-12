La telecronaca della finale del Mondiale | lo ‘sgarbo’ a Lele Adani

(Di giovedì 15 dicembre 2022) E’ sempre più alta l’attesa in vistadelin Qatar, di fronte Francia e Argentina. Si preannuncia una partita bellissima, da una parte una squadra di qualità come l’Abiceleste dall’altra una compagine più forte fisicamente e con calciatori di altissimo livello in ogni reparto. Le semifinali non sono state in discussione, Argentina e Francia si sono confermate superiori di Croazia e Marocco. In particolar modo Leo Messi ha trascinato l’Albiceleste, il calciatore del Psg ha siglato il vantaggio su calcio di rigore e fornito l’assist per il tris di Julian Alvarez. Anche il secondo gol è stato siglato dal calciatore del Manchester City. L’altra partita si è conclusa a favoreFrancia, è finito il sogno del Marocco. Un gol per tempo per la squadra di Deschamps, vantaggio di Theo Hernandez poi il ...

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a telecronare la finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, prevista per domenica 18 alle ore 16:00. Il giorno prima invece, sabato 17, ...Si gioca a partire dalle 10:30; la sfida sarà live, conintegrale, sulla piattaforma ... chiamati a far visita alla Polisportiva Garden per un match " quello9° giornata " che andrà ...Uno poi se le immagina, le facce dei cammelli mentre Messi li salta in dribbling. Ma Lele Adani è già andato oltre, verso l’amore “che trasuda attraverso un pallone da calcio”.Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar. In queste settimane le sue performance in occasione ...