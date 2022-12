La scelta della sfilate moda itineranti | il concetto di passarella si sgretola?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Life&People.it Un fenomeno che si sta verificando sempre più nel fashion system è ladi diverse maison di uscire letteralmente dalla tradizionale passerella organizzando delledi, scenografiche e maestose in ogni angolo del mondo. Lo abbiamo visto recentemente con Dior uomo, giunto fino in Egitto per presentare la propria collezione, oppure Gucci che ha scelto la Necropoli di Arles e Miu Miu che ha fatto sfilare le proprie modelle sulle Dolomiti. Come nasce questa tendenza? In primis da una spiccata esigenza di tipo economico-strategico, dall’altro dalla voglia di stupire sempre e comunque buyer stampa e addetti ai lavori. La Cruise: l’inizio di tutto Si tratta dunque di un tipo di fenomeno che proviene da molto lontano, addirittura dal 1919, anno in cui grazie all’intuizione di ...

A Milano i piaceritavola sono assicurati. Trattorie storiche, ristoranti etnici, insegne stellate c'è solo l'imbarazzo. Cosa che capita anche in zona Sempione, lo spicchio di città a cui è dedicata la nuova guidacollana "Quartiere Italia" delle Guide di Repubblica diretta da Giuseppe Cerasa. Non ...... perché è proprio analizzando questo che si eviterà di fare unabanale e magari poco gradita. In alternativa, puoi sempre scegliere uno tra i gradi classiciToscana : Brunello di ...La VAR non interviene, incredibilmente, confermando la scelta dello scarso arbitro messicano che ... Per Amrabat, infatti, sono arrivati anche i complimenti dal presidente della Francia Emmanuel ...Chi sarà l'arbitro della finale dei Mondiali in Qatar La scelta toccherà all'italiano Pierluigi Collina, presidente delle commissione della Fifa, e non sarà facile. In gioco ci sono una serie di ...