La salute dell’attore peggiora | il testamento è pronto | Devastato dall’afasia | cos’è?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sebbene la famiglia speri in un miracolo, le condizioni del famoso attore vannondo. Ecco in cosa consiste l’afasia, quali i sintomi e le caratteristiche di una malattia fortemente insidiosa Sta sconvolgendo i suoi fan e il mondo dello showbiz la notizia della grave malattia che ha colpito uno degli attori più amati di Hollywood: L'articolo La, il? NewNotizie.it.

Le sue condizioni divanno peggiorando e, purtroppo, ad ... Purtroppo per l', però, la malattia che lo ha colpito, l'...può essere caratterizzato da un'alterazione della comprensione o'...... e per tranquillità intendo tante cose: la felicità, la, ...che è tanto tempo che faccio film che escono in questa parte'...davvero attenti al politicamente corretto" - risponde l'. "...