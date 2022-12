La Salernitana si fa ribaltare dall’Alanyaspor | il tabellino dell’amichevole

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ildi Alanyaspor-. L’amichevole di Alanya sorride alla squadra turca che vince 3-1 grazie ai gol di Hassan (29?), Karaca (48?) e Doumbia (92?). Niente da fare per gli uomini di Nicola, nonostante il vantaggio iniziale di Bonazzoli (9?). IlReti: 9? pt Bonazzoli (S), 29? pt Ahmed Hassan (A), 3? st Karaca (A), 46? st Doumbia. Alanyaspor: Runarsson, Bayir (1? st Balkovec), Gunes (42? st Erciyas), Karaca (28? st Aydin), Fer, Cavaleiro (18? st Doumbia), Aksoy (42? st Rassoul), Candeias (28? st Ferhat), Ozdemir (42? st Gulay), Hassan (28? st Eduardo), Lusamba (18? st Bekiroglu). All. Francesco Farioli A disposizione: Koc, Karagoz, Akdag, Torlak.: Micai, Lovato (1? st Daniliuc), Radovanovic (25? st Pirola), Fazio (37? st Motoc), Sambia, Capezzi, Bohinen (1? st Kastanos), Vilhena ...

