La rete di Vasseur | ecco chi c' è dietro davvero al nuovo boss Ferrari

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un francese con anni di esperienza da capo-squadra. Frédéricè ilteam principal e general manager della, come annunciato ieri a metà mattinata da Maranello. Dal 2017 alla guida dell'Alfa Romeo-Sauber, darà avvio a una nuova era, assumendo l'incarico del dimissionario Mattia Binotto, il 52enne ingegnere di Losanna in uscita dal Cavallino dopo quattro anni da capo-scuderia e 28 totali trascorsi in Emilia. Prima con il ruolo di ingegnere motorista per la squadra prove e poi, dal 2004, quello di ingegnere motorista per la squadra corse. Sotto la sua gestione erano arrivate tre vittorie nel 2019 (due Leclerc, una Vettel) e quattro nel 2022 (tre Leclerc, una Sainz), ma anche un biennio 2020-2021 con pochissimi sorrisi e l'ombra di un accordo mai rivelato tra Maranello e la Fia sulle presunte irregolarità nel motore ...

Sarà una sorta di funambolo senza rete di salvataggio, e sarà dunque fondamentale la preparazione ... ma anche sui buoni uffici che avrebbe con le persone vicine al madrileno: ' Possiamo ... migliorano anche i legami di Vasseur con i vertici del gruppo. Del resto, oltre alla grande esperienza, non è certo l'ampia e profonda rete di conoscenza personali che difetta al manager francese. ... Ferrari, la rete di Vasseur: ecco chi c'è dietro al nuovo boss «Sono davvero felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Essendo una persona che ha sempre avuto una passione per il motorsport per tutta la vita, la Ferrari ha ...