La Rai è tornata la Ddr | non sarà Adani a commentare Francia-Argentina

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ora sì che riconosciamo la Rai. Ci eravamo avventurati in un elogio della contemporaneità che alla Rai è considerata ospite non gradito. Avevamo scritto che, comunque la si pensi su di lui, la scelta dicome seconda voce aveva significato intercettare un fenomeno (che poi, beninteso, può piacere o no). Adesso apprendiamo dalla rubrica di Dipollina su Repubblica che ala finalenonla coppia Bizzotto-, bensì quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Ohhhhh, finalmente èla Rai che abbiamo sempre conosciuto. Quella che toglieva la linea a Wimbledon sul cinque pari al quinto set perché doveva andare in onda l’inderogabile Almanacco del giorno dopo. Quella che la contemporaneità non ha mai saputo dove ...

