La pista dei pm | parlamentari Ue a libro paga del Qatar Il cuore dell' Europa continua a tremare

Agenzia ANSA

Europarlamentari a libro paga per favorire l'Emirato . Si apre una nuovainvestigativa nella maxi - inchiesta sul Qatargate e il cuore dell'Europa continua a tremare, ...famiglie politiche...La famiglia di Gaia Randazzo rifiuta ladel suicidio e chiede che le indagini procedano a 360 ... da parte del perito tecnico incaricato dalla Procura di Palermo, aveva fatto il giroMedia ... La pista dei pm: 'Parlamentari Ue a libro paga del Qatar' Panzeri e Giorgi in cella, per Kaili nuova udienza il 22. Si apre una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate. Si pensa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di un sistema di ...Ci sarebbe un presunto «sistema» tangentizio, ad ampio raggio, con lo scopo di incidere sui diversi dossier, anche di tipo economico, in corso di istruzione all’Eurocamera ...