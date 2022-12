La mummia Il ritorno film stasera in tv 15 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LaIlè ilin tv giovedì 152022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV LaIlin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Mummy Returns USCITO IL: 11 maggio 2001 GENERE: Avventura ANNO: 2001 REGIA: Stephen Sommers: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Dwayne Johnson, Freddie Boath, Patricia Velazquez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Shaun Parkes, Aharon Ipalé, Tom Fisher, Alun ...

Everyeye Cinema

Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 15 dicembre 2022. L'uomo che sussurrava ai cavalli, Kill Bill - Volume 2 o La- IlEcco i migliori film in programma ...... con blockbuster di successo come Lae commedie come George re della giungla... e Il mio ... Sebbene il suoal cinema sia stato complicato con la cancellazione di Batgirl della DC, che lo ... La Mummia - Il Ritorno, quando il compositore definì il primo film 'una mer*a' Jerry Goldsmith non fu richiamato come compositore per La Mummia - Il Ritorno dopo aver composto la colonna sonora del primo film: ecco perché ...