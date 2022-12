La mitica Alfa Romeo 147 GTA compie 20 anni e nessuna sarà più come lei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La147 GTA rappresenta uno dei momenti di massimo orgoglio dell'automobilismo nazionale degli ultimi. Siamo nei primiDuemila e il marchio del Biscione è appena stato rilanciato con la 156 e la 147, rispettivamente una berlina e una compatta a trazione anteriore che, quanto a design e a piacere di guida, hanno superato per distacco tutte le altre concorrenti, anche tedesche. Sulla qualità, invece, ci sarebbe qualcosa da ridire, ma pazienza. Il fascino del sei cilindri italiano La147 GTA viene presentata nel novembre 2002 e subito tutti gli appassionati iniziano a sognare. Pure i fan dell'unica concorrente dell'epoca, la iper-tecnologica Volkswagen Golf R32, non potevano rimanere insensibili al fascino del sei cilindri italiano che in quest'ultima ...

