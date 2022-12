La manovra? Italia tra le nazioni migliori Meloni zittisce la sinistra

... "Se non l'avessimo vista nero su bianco non avremmo creduto a unacosì misera. Da chi si definisce patriota ci saremmo aspettati misure a sostegno dell'". La maggioranza, in ogni caso, ...Perfino alla moneta unica: FdI ancora nel 2021 ventilava la possibilità per l'di uscire dall'...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche,...(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2022 "Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una manovra seria, siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore, credo che q ...Bruxelles, 15 dic. (askanews) - 'Penso di sì', che il parere positivo di ieri della Commissione europea sulla manovra di bilancio italiana ...