La mannaia di Jeff Bezos anche sul Washington Post | il Ceo annuncia un’ondata di licenziamenti e va via senza rispondere – Il video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È bufera sull’amministratore delegato del, Fred Ryan, che oggi, 15 dicembre, hatodinel quotidiano di proprietà didurante un’assemblea con i giornalisti del quotidiano e poi se ne è andatochiarire néalle domande. La scena è stata ripresa e diffusa sui social dagli stessi giornalisti presenti all’assemblea. «Questo è imbarazzante, questo è imbarazzante», ha detto un membro dello staff mentre Ryan usciva in modo frettoloso. Il Ceo non ha fornito un numero preciso, ma ha parlato – riporta il Guardian – dell’intenzione di fare fuori «una percentuale a una cifra» della forza lavoro del futuro 2023. Si tratterebbe quindi di circa 250 persone. Ryan ha ...

Open

Il Washington Post è di proprietà diBezos dal 2013, che lo acquistò per 250 milioni di dollari . Poco dopo l'affare, assunse Ryan come amministratore delegato. Prima era già stato capo staff ...... facendo scattare il pressing diplomatico e ladei ban (espliciti o impliciti) su Zte e ... Non è un caso che vi ci sia buttato a capofitto ancheBezos , che da Seattle ha portato il modello ... La mannaia di Jeff Bezos anche sul Washington Post, il Ceo ...