La Juventus tenta Giuntoli | la volontà del DS del Napoli è chiara

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Mondiale è ormai in chiusura (nel weekend si giocherà la finale tra Francia e Argentina) e i tifosi italiani non aspettano altro che il 4 gennaio 2023, data della ripresa del campionato di Serie A. In questo periodo di sosta del campionato, in Italia si è parlato solo ed esclusivamente del caso. Le dimissioni di tutto il CDA bianconero e le intercettazioni nell’indagine Prisma hanno preso le copertine di tutti i quotidiani sportivi. Adesso, ladovrà rivoluzionare il proprio organigramma e tra i nomi per il ruolo di nuovo direttore sportivo c’è anche quello di Cristiano. Cristiano(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), l’idea del DS delIl club bianconero ha visto in ...

90min IT

Non molto, ma lasonda la situazione per farsi trovare pronta e cercare di beffare le concorrenti.Commenta per primo La Premier LeagueAdrien Rabiot e lui non chiude. Il centrocampista dellaè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia e ha parlato anche del proprio futuro: le sue dichiarazioni. RAPPORTO ... La Juventus cerca talenti: occhi su Joan Gonzalez del Lecce La Juventus osserva con attenzione il Mondiale che restituirà alla riapertura della Serie A un Adrien Rabiot rinato. Il francese però ha il futuro in bilico e non va escluso un addio anticipato In que ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...