(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Giuseppe - In fondo era quello che volevamo, era quello che sognavamo. Messi contro Mbappé: due proprietà private del Qatar, diranno i maligni. Può darsi, è. Ma è il meglio che potevamo augurarci da una settimana, e forse una delle finali più belle e attese di sempre: nel recente passato solo-Brasile 1998 aveva tutto questo hype, anche se fu irrimediabilmente rovinata dal malore di Ronaldo. E allora sai che ti dico? Che Italia a parte, per unacosì affascinante bisogna tornare addirittura alla mitica Germania-Olanda 1974. Fulvio - Unacosì non riesco a ...

Però non è stata unastellare, anzi ha sofferto per 60 minuti buoni un Marocco tutto cuore, che forse ha peccato di generosità nello schierare dall'inizio due giocatori con palesi problemi ...- Marocco 2 - 0 MARCATORI : 5' pt T. Hernandez, 34' st Kolo Muani.(4 - 2 - 3 - 1) : Lloris 7; Koundé 7, Varane 6.5, Konaté 7, T. Hernandez 7.5; Tchouameni 6.5, Fofana 6; Dembélé 6.5 (33' st Kolo Muani 7), Griezmann 7, Mbappé 6; Giroud 5.5 (20' st Thuram 6). ... La Francia raggiunge l'Argentina nella miglior finale possibile I maligni diranno che la Coppa del mondo se la giocheranno due proprietà private del Qatar, Messi e Mbappé. Ma i Bleus e l'Albiceleste sono state indubbiamente le migliori Nazionali fino a oggi ...La favola è finita". Titola così oggi in prima pagina La Stampa, per parlare della sconfitta della Nazionale di Regragui per 2-0 contro la Francia nella semifinale ...