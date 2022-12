La festa dei francesi irrompe nel collegamento Rai | Giovanna Botteri travolta dai tifosi a Parigi – Il video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sui social è diventato virale un momento delcon il Tg3 della giornalistache vienedai festeggiamenti deidopo la partita vinta contro il Marocco ieri, 14 dicembre, che ha regalato la finale dei Mondiali in Qatar contro l’Argentina. Inper «Linea notte» da, la giornalista si trovava nelle strade della città, nello specifico sugli Champs-Élysées, per riportare e commentare ladei, quando a un certo punto alcuni iniziano a saltare attorno tanto che viene spinta fuori dall’inquadratura. su Open Leggi anche: Francia, scontri trae marocchini a. A ...

Sky Sport

... ecco come è andata FRANCIA IN FINALE: LAA PARIGI I THURAM NELLA STORIA! La famiglia Thuram ... anche Marcus ha raggiunto la finaleMondiali con la Francia a Qatar 2022 . Sarà la prima ...... intervistato allaper il decennale di Fratelli d'Italia a Roma. 'Qual è il modo Sarebbe un ... Vedi Anche Reddito di cittadinanza, La Russa: 'Il 50%percettori non ha nulla da temere. O forse ... Francia-Marocco, la festa dei tifosi a Parigi dopo la finale dei Mondiali conquistata Brutta disavventura per Agustina Gandolfo in Qatar: dopo la vittoria dell’Argentina contro la Croazia nella semifinale dei Mondiali la moglie ...Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Quattro anni fa, nella seconda part ...