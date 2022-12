La famiglia Bocelli in concerto su TikTok | il live sul Monte Bianco – Il video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Laha organizzato unin vista di Natale dal punto più alto d’Italia, a 3.466 metri di altezza sul. E l’ha mandato in onda su. Oggi, 15 dicembre, la pagina ufficiale del noto cantante ha avviato unaalle 18.00. Assieme a lui, ci sono i figli Andrea, Matteo e Virginiache si esibiscono con alcuni brani contenuti nel loro album A Family Christmas. Parlando dell’esibizione, laaveva dichiarato: «Questa è la location più bella e impegnativa in cui ci siamo mai esibiti. Dire che farà freddo è un eufemismo, ma non potevamo perdere questa incredibile opportunità di cantare insieme in cima alle Alpi italiane. Sarà un’esperienza unica e, anche con il vento che ci sferzava il ...

La famiglia Bocelli in concerto su TikTok, il live sul Monte Bianco - Il ... Dal 15 dicembre su Disney+ il corto dedicato alla famiglia di musicisti che presenta il singolo natalizio 'Feliz Navidad' ...