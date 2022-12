La docente telefona in radio durante la lezione e si scaglia contro Berlusconi Feltri | “Non si telefona durante l’orario di lezione che è pagato da tutti noi!” AUDIO

Orizzonte Scuola

Feltri, a quel punto, ha interrotto la: "Posso chiederle cosa stanno facendo i suoi studenti mentre lei inveisce contro Berlusconi L'insegnante ha detto di essere a lezione e di parlare al ...Il professor Giuseppe Riva èdi Psicologia generale all'Università Cattolica del Sacro ... chiamava a casa i genitori quando entrava in hotel ('quando arrivi' era la frase di ordinanza ... Stefano Feltri indignato verso un’insegnante intervenuta in trasmissione: “Non si telefona durante l’orario di lezione che è pagato da tutti noi!” É finita la pace. La vibrazione, il Bip o peggio ancora la Quinta di Beethoven ci inseguiranno anche sull’aereo. È l’ultimo paradiso, l’ultima fumeria ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...