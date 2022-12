La direttrice di Rai Sport contro i giornalisti che hanno attaccato Il Circolo dei Mondiali | “Siete il nulla”

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un duro sfogo quello delladi RaiAlessandra De Stefanoi colleghi che sui giornalicriticato Ildei, la trasmissione di Rai 1 in onda dopo la partita delle 20 da lei condotta. Un programma che prova a mixare informazione calcistica e intrattenimento, ma che soprattutto nelle prime settimane del Mondiale in Qatar ha registrato ascolti deludenti. “La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, miperché ero senza voce!!!giudicato #Ildeisu una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano.il”, ...