QUOTIDIANO NAZIONALE

Il governatore dell'Emilia - Romagna gira l'Italia in vista delle primarie 'Voglio rigenerare il partito. Da Matteo Ricci ho raccolto un impegno: una legge contro il lavoro povero e per il salario ...Così Stefanoha richiamato in servizio il suo uomo - ombra dei momenti elettorali, quello ... L'ha fatto con Matteo Renzi in versione Pd, con Dario Nardella per laa sindaco di Firenze. La corsa di Bonaccini "No ai politici lobbisti L'onestà non basta, al Pd chiedo sobrietà" - Cronaca Il governatore dell’Emilia-Romagna gira l’Italia in vista delle primarie "Voglio rigenerare il partito. Da Matteo Ricci ho raccolto un impegno: una legge contro il lavoro povero e per il salario minim ...Sono pur sempre elezioni. Le primarie del Pd si svolgono tra sezioni e gazebo ma i candidati debbono riuscire a farsi votare. Chi vuole prevalere deve convincere. Si tratta, anche, di un problema d'im ...