La Cina annuncia | «qui solo 5mila morti per covid»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Secondo i dati del governo cinese, sonole vittime da Coronavirus in questa area metropolitana, circa 1 ventesimo di quelle contate sul territorio Italiano. Un dato che fa a pugni con la media dei decessi negli altri paesi e con la logica. Stando infatti ad alcuni studi internazionali i decessi legati alla pandemia insarebbero in realtà due milioni

Motivo: l'invasione russaun più vasto tentativo imperialistico russo, del quale l'Ucraina ... per tacere dei 4.500 km di frontiera con la, che sarebbe obbligata a intervenirvi per ...OPPOun'autonomia che raggiunge 'almeno l'intera giornata di utilizzo' . Questo è spesso ... Prezzo e disponibilità OPPO Find N2 Flip è disponibile inin tre configurazioni: 8GB+256GB: ...Ascolta l'articolo Ai medici e agli infermieri cinesi è stato detto di lavorare in ospedale anche se positivi al coronavirus. Lo scrive il Guardian segnalando che, in alcuni ospedali di Pechino, l’8 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid e influenza, news di oggi. Italia: rallentano ricoveri. Cina: 2mila nuovi casi. LIVE ...