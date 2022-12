La Bce ci vuole morti | alza ancora i tassi | risparmi | le conseguenze

(Di giovedì 15 dicembre 2022)un'altra botta aidi interesse. La Bce lie lo fa secondo le attese del mercato: ben 50 punti base. La decisione di Francoforte arriva dopo quella della Federal Reserve che solo 24 ore fa ha dato una stretta da 50 punti. Il Consiglio direttivo si muove verso questa direzione per far fronte a una inflazione "troppo alta", come ha sottolineato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. "L'inflazione continua a essere di gran lunga troppo elevata e, secondo le proiezioni, si dovrebbe mantenere su un livello superiore all'obiettivo per un periodo di tempo troppo prolungato", ha detto la numero uno della EuroTower. E in questo senso di fatto le parole sono molto chiare e annunciano ulteriori strette per cercare di dare una frenata all'inflazione. E La Lagarde ha aggiunto: "Sulla base dei dati attuali, ...

Wall Street Italia

Si tratta del 15 dicembre, appuntamento con la riunione delladurante la quale, secondo le ... oggi come oggi, il tasso fisso è considerato la soluzione più conveniente per chiaccendere un ...... una user experience che(e per certi versi "deve") essere ancora più smart. La ricetta per ... secondo ladi Isabella ... Banche: Bce rivede priorità vigilanza, focus sul rischio credito Nel caso in cui la Germania ratificasse la riforma del Mes Fondo salva stati, "l'Italia resterebbe l'unica a non ratificare". E' quanto ha detto E' quanto ...Oggi la BCE ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, come previsto, di fronte all'aumento dell’inflazione.