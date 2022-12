Katia Ricciarelli canta l’Ave Maria al “GF Vip 7” | l’indignazione di Manila Nazzaro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) News tv. . Decisamente un’edizione scoppiettante quella del Grande Fratello Vip 2022. Ogni giorno Alfonso Signorini si ritrova a fare i conti con critiche e commenti negativi sul suo reality. Questa volta è stataa commentare in maniera piuttosto pungente quello che è accaduto nel corso dell’ultima diretta del noto programma di Canale 5. Signorini, per recuperare alla sua mancata presenza al matrimonio di Francesca Cipriani, ha pensato bene di invitare al GF Vip 7 i due sposi e anche, altra grande assente alle nozze, perre. Ma questo gesto del padrone di casa e dellante lirica non è piaciuto alla, che si è sfogata con un intervento a Casa Pipol.Leggi anche –> ...

Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), dial Gf Vip . La soprano di fama internazionale si è esibita sulle note dell' Ave Maria , ed è stata molto criticata sui social . La stoccata di Manila però, non ha nulla a che vedere ...I due hanno pronunciato le promesse e poi l'Ave Maria cantata dache non era andata al matrimonio. Solo che ha stonato tanto che se ne sono accorti persino Edoardo Tavassi e Luca ...Il ritorno di Katia Ricciarelli nella Casa del GF VIP 7 ha fatto storcere il naso ad un'ex Vippona, che si è sfogata a Casa Pipol.Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita ...