Katia Ricciarelli ancora nei guai | Gravi accuse dopo l’ospitata | “Mi ha fatto del male!” VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La sopranofinisce nella buferaal “GF Vip”: l’ex amica la affonda pubblicamente. La cantante lirica ha da poco presenziato all’ultima diretta del reality, ospite privilegiata del conduttore Alfonso Signorini.(fonte youtube)Sin dalla sua partecipazione al “GF Vip 6”,ha diviso il mondo dei social, rea di essere la pupilla del conduttore e degli autori del programma. Nonostante le frequenti invettive e bordate incendiarie nei confronti delle sorelle Selassiè, di Miriana Trevisan e di Manila Nazzaro, infatti, la soprano ha superato indenne il furor di popolo. Costantemente in salvo dalle nominations, la cantante ha veleggiato in tutta tranquillità nello show, nonostante le frequenti ...

Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), dial Gf Vip . La soprano di fama internazionale si è esibita sulle note dell' Ave Maria , ed è stata molto criticata sui social . La stoccata di Manila però, non ha nulla a che vedere ...I due hanno pronunciato le promesse e poi l'Ave Maria cantata dache non era andata al matrimonio. Solo che ha stonato tanto che se ne sono accorti persino Edoardo Tavassi e Luca ...Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita ...Il ritorno di Katia Ricciarelli nella Casa del GF VIP 7 ha fatto storcere il naso ad un'ex Vippona, che si è sfogata a Casa Pipol.