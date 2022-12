Juventus | su Rabiot c’è il Barcellona | la volontà del francese

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilè interessato ad Adrien, centrocampistain scadenza di contratto con laSecondo quanto riportato da Sport, ilsarebbe interessato ad ingaggiare Adriena parametro zero. Il centrocampista è infatti in scadenza con la. Il club blaugrana ci aveva provato già nel 2019, prima del passaggio in bianconero.ha comunque anche altre offerte dalla Premier League e si prenderà il suo tempo per decidere dopo il Mondiale. Il suo addio allaappare comunque già certo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com, nella quale ha parlato di Adrien, che andrà in scadenza con laa giugno e, al momento, non sono previsti incontri con la dirigenza bianconera. Le parole dell'ex Arsenal: "È ormai un giocatore più che importante nelle ...Una sorta di influenza che ha messo koe Upamecano per la semifinale. Il centrocampista dellae il difensore del Bayern Monaco, dunque, rischiano seriamente di saltare l'atto ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Al ritorno dal Qatar la Juventus ritroverà uno dei centrocampisti più in forma della stagione, Adrien Rabiot impressiona anche con la Francia ...