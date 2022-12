Juventus | la società chiude in volata a Piazza Affari | +7 | 2% a 0 | 28 euro

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo le note difficoltà relative allo scandalo sui conti, arrivano buone notizie per la, chein(+7,2% a 0,28), con il mercato che sembra credere ai rumor su un possibile delisting del club bianconero da parte di Exor. In questo momento, dunque, l’addio alla Borsa “costerebbe allaoltre 0,2 miliardi di, ma non sarebbe rilevante per Exor trattandosi di meno dell’1% del nav della holding”. Questi sarebbero i rilevamenti degli analisti di Equita che hanno commentato le indiscrezioni riportate da Dagospia, secondo le quali John Elkann starebbe pensando di sottrarre ladai riflettori del mercato e della Consob. SportFace.