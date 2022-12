(Di giovedì 15 dicembre 2022) Calcio e Finanza riporta di un riavvicinamento trae John, che lo rivorrebbe alla guida dellaJohnvuole riportare allaGiuseppevista la necessità di dover rifondare un nuovo CDA tanto professionale quanto vincente. Come riportato da Calcio e Finanza, i due si sono già incontrati e non è da escludere che ci possano essere altre riunioni di trattativa. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Secondo la stampa inglese, il Chelsea è già incon gli agenti del numero 9 per un possibile trasferimento in Premier. L'Arsenal rimane alla finestra.Lo avevano già fatto un anno fa, quando poi laanticipò l'affare con la Fiorentina per bruciare la concorrenza, e adesso c'è stato un nuovocon l'agente del serbo. Darko Ristic, però, è ... Juve, contatto Marotta Elkann: possibile ritorno in bianconero Gianluca Petrachi ha commentato la notizia del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus e dell'evenienza di poterci lavorare insieme ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...