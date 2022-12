Judo | Masters Gerusalemme 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario e gli azzurri qualificati

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il World Tour disi appresta a chiudere i battenti in vista della prossima stagione, ma prima i riflettori saranno puntati sulla Pais Arena dida martedì 20 a giovedì 22 dicembre per il, ultimo evento dell’anno per quanto riguarda il circuito maggiore. Il “Torneo dei Maestri” è riservato solo ai migliori 36 del ranking IJF in ciascuna categoria di peso (oltre ad alcuni inviti extra per gli atleti del Paese ospitante) e l’Italia si presenterà in Israele con una rappresentativa ambiziosa formata da 17 elementi. Di seguito l’elenco degliimpegnati a: Francesca Milani e Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Martina Esposito nei 70 kg, Alice Bellandi e Giorgia Stangherlin nei 78 kg, Asya Tavano nei ...

Per la prima volta sarà Gerusalemme ad ospitare il World, appuntamento di chiusura di tutti gli eventi annuali dell'IJF World Tour in programma da martedì 20 a giovedì 22 dicembre. La manifestazione accoglierà circa 500 atleti provenienti da