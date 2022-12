James Gunn vuole che Ben Affleck diriga un film DC

... diversamente da quanto annunciato in precedenza, non tornerà più nei panni di Superman , poichée Peter Safran hanno altri piani per il rilancio totale dei loro DC Studios. Questo ha ...- Pubblicità - Fonti vicine alla DC hanno confermato a Variety che, il suo co - presidente Peter Safran e Henry Cavill si sono incontrati di recente e hanno deciso che l'attore non sarà più il volto ufficiale del personaggio, ma sono tutti entusiasti di ...Henry Cavill dà l'addio al ruolo che lo ha reso celebre mentre James Gunn ha altri piani per il futuro di Superman Che sul fronte DC Studios, Warner Bros. Discovery e relativi cambi di programma non s ...Il regista e sceneggiatore, ora anche leader dei DC Studios, ha fissato per i fan il primo appuntamento con il futuro del franchise.