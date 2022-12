Jalisse | chi sono? Età | figli | dove vivono | Sanremo | Instagram

Sono stati i, cantando ininterrottamente Fiumi di parole per 6 ore e 40 minuti a convincerlo a desistere…'. Intanto la Rai ha rischiato una crisi di panico: e oracondurrà Porta a ...Ebbene, la faccia 'attapirata' di Vespa mentre copre dalla pioggia i, intenti a cantare, è ... 'Avevo riconosciuto loro e non lui', 'Un reperto eccezionale', 'C'èha zoomato emente'.Fiorello è tornato in tv con l’edicola di "VivaRai2": la rassegna stampa più improbabile e divertente d’Italia.Con l’annuncio dei 22 big in gara al Festival di Sanremo 2023, diversi nomi della musica italiana hanno appreso di essere stati esclusi dalla gara dal direttore artistico Amadeus. C’è chi ha scelto di ...