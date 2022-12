Italia Paese sempre più vecchio | l’età media è di 46 anni E’ la Campania la regione più giovane

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’e’ unpiu’. Lo sostiene l’Istat che ha diffuso i dati del censimento 2021. L’eta’si e’ innalzata di trerispetto al 2011 (da 43 a 46). Lacontinua a essere lapiu’(eta’di 43,6) mentre la Liguria si conferma quella piu’ anziana (49,4,). L’invecchiamento della popolazionena e’ ancora piu’ evidente nel confronto con i censimenti passati. Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani contro meno di un anziano per ogni bambino del 1951 (3,8 nel 2011). L’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65e piu’ e quella con meno di 15 ...

