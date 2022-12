Iran | Tajani | “Situazione inaccettabile | Teheran fermi le esecuzioni”

L'Organizzazione delle prigioni dell'ha presentato una denuncia contro sei prigionieri ... È arrivato ieri anche un nuovo monito del ministro degli Esteri Antonio: "Le autorità di Teheran ...L'ha annunciato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, al question time alla ... ha aggiunto il titolare della Farnesina, 'l'Italia voterà oggi all'Onu l'espulsione dell'dalla ...Bruxelles promuove la manovra italiana ma non manca di far presenti alcune criticità. In particolare nel mirino la decisione di alzare il tetto dei pagamenti per i quali è possibile non accettare il P ...ROMA - La situazione attuale in Iran è "inaccettabile": "invitiamo le autorità di Teheran a fare marcia indietro e ad impedire altre condanne di giovani e ...