Iran | l’ultima volontà di Majidreza Rahnavard | “Non leggete il Corano | suonate musica”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) – Cos’hai scritto come tuo ultimo desiderio? – Dove seppellirmi, non voglio nessuno in lutto sulla mia tomba. Non voglio che leggano ilo preghino. Siate gioiosi eunaallegra. Non pensa a sé ma a chi resterà dopo la sua esecuzione. Un atto di coraggio, l’ultimo, per ribadire la sua distanza da quelle autorità morali e religiose che lo hanno condannato a morte, invitando chiunque voglia ricordarlo ad ascoltare, a suonare, insomma ad essere felice. Il più possibile. È diventato virale, sui social network, un video rilanciato dal canale farsi della Bbc che mostra gli ultimi minuti di vita del 23enneiano, dove il manifestante esprime le sue ultimeprima di essere impiccato, lunedì scorso, dalle ...