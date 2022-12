Iran | il manifestante 23enne prima di essere impiccato | «Non pregate il Corano | suonate musica allegra» – Il video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Non, non leggete il, ma». Sono state queste le ultime parole deliano Majidreza Rahnavard, pochi istantidilunedì 12 dicembre con l’accusa di moharebeh («guerra contro dio») per aver ucciso due Basiji e averne feriti altri quattro a Mashhad durante le proteste. Nel filmato, che sta circolando sui social, si vede il giovane con gli occhi bendati chedigiustiziato chiede che «nessuno pianga o legga ile non preghi davanti la mia tomba, ma desidero che ci sia una atmosfera gioiosa e che si suoni». Durante la sua detenzione, ...

il 12 dicembre scorso, il secondo dopo Mohsen Shekari (8 dicembre). Secondo un'inchiesta di France24 nello stabilimento toscano si fabbricano le cartucce utilizzate dalle forze di Teheran nelle manifestazioni di piazza