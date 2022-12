Iran espulso da Commissione Onu su condizione donne

Leggi su italiasera

L'è statodallaOnu sulladelleper la politica repressiva messa in atto da Teheran nei confronti della componente femminile della sua popolazione. La votazione era stata proposta dagli Stati Uniti in relazione alla linea dura adottata dalle autoritàiane nei confronti delle manifestazioni di piazza in corso in tutta la Repubblica islamica innescate dalla morte di Mahsa Amini, deceduta a 22 anni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), composto da 54 membri, ha adottato una bozza di risoluzione per "rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica ...