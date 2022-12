Intesa su RepowerEU | Gentiloni | “Contribuirà alla nostra indipendenza energetica e alla transizione climatica”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) BRUXELLES – “Accordo nella notte sul. Congratulazioni!”. Così ha commentato via Twitter il Commissario Ue all’Economia, Paolo. Tra gli obiettivi principali divi sarà l’aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell’Unione attraverso la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e aumentando l’adozione delle energie rinnovabili. In una nota Zbynek Stanjura, ministro delle Finanze della Repubblica ceca, ha espresso la propria soddisfazione per l’. “Sono molto lieto che la ...

Gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo dedicato alnei loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) varati nel quadro del fondo di ripresa Next Generation Eu. La quota destinata all'Italia è ancora da definire, von der Leyen ha ...'Accolgo con favore l'accordo politico su- le parole via Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - Mentre l'Europa sta voltando le spalle al gas russo, ...Gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo dedicato al REPowerEu nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) varati nel quadro del fondo di ripresa Next Generation Eu. La quota ...La presidente della Commissione europea scrive ai capi di stato e governo in vista del Consiglio europeo e promette a gennaio un nuovo quadro di aiuti di stato e in estate una proposta per il fondo, a ...